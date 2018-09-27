ИА «Ореанда-Новости». Паспорт Виктора Цоя продали с аукциона. Он ушёл за баснословные деньги с молотка. Отец Виктора Цоя, Роберт Цой, усомнился в подлинности документа. Паспорт неожиданным образом нашёлся за холодильником в одной из квартир друзей музыканта, где тот любил бывать.



В аукционный дом «Литфонд» поступили паспорт известного певца и лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Документ, а также записную книжку с телефонами его друзей и рукописи двух песен обнаружили уже после смерти Цоя в квартире друзей на улице Рубинштейна. В этой квартире певец часто бывал после концертов в Ленинградском рок-клубе. Сообщается, что вещи лежали за холодильником.

Человек, передавший документы на продажу в «Литфонд», пожелал остаться неназванным.

Паспорт Виктора Цоя выставили на продажу за 2,5 миллиона рублей – около 38 тысяч долларов США. Но он ушёл с молотка за 9 миллионов рублей – это в эквиваленте более 136 тысяч долларов США. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома.



Записную книжку музыканта купили за 3 миллиона рублей (45,6 тысяч долларов), стартовая цена её составляла 500 тысяч рублей (7,6 тысяч долларов). В ней есть телефоны рок-музыкантов, в том числе Бориса Гребенщикова, Майка Науменко, Артемия Троицкого, Всеволода Гаккеля и других.

Однако отец музыканта, Роберт Цой, усомнился в подлинность документов, заявив, что это чудесное появление не что иное, как «чистый блеф».

– Я считаю, что вся эта история с паспортом – это чистый блеф. Так много лет не было этого паспорта, и вот вдруг он появился. Просто человек решил подзаработать, вот такое мое мнение, – сказал Роберт Цой, его слова цитирует РИА Новости.

Но представители аукционного дома заявили, что паспорт отправляли на экспертизу, делались запросы в МВД, и он был признан подлинным. Документ выдали Виктору Цою после того, как ему исполнилось 16 лет.

Паспорт Цой получил с опозданием на восемь месяцев, в нем содержатся сведения о зарегистрированном браке с Марианной Родованской в отделе ЗАГС Московского района Ленинграда.





