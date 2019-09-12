12.09.2019, 21:17
Netflix объявила дату выхода "Ведьмака"
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 12 сентября, в сеть попала информация о премьере сериала "Ведьмак" от Netflix. По различным версиям, это произошло вследствие ошибки в работе сервиса.
В официальном Twitter была опубликована запись, где напротив названия сериала была цифра 97, что означало дни до выхода сериала. То есть, выход сериала запланирован на 17 декабря.
Netflix сразу же удалил пост, однако его увидели большое число подписчиков. Таким же образом стали известны даты выхода проектов «Политик» (27 сентября) и «Марианна» (13 сентября).
Напомним, что официально дата выхода сериала "Ведьмак" ещё не назначена.
В официальном Twitter была опубликована запись, где напротив названия сериала была цифра 97, что означало дни до выхода сериала. То есть, выход сериала запланирован на 17 декабря.
Netflix сразу же удалил пост, однако его увидели большое число подписчиков. Таким же образом стали известны даты выхода проектов «Политик» (27 сентября) и «Марианна» (13 сентября).
Напомним, что официально дата выхода сериала "Ведьмак" ещё не назначена.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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