ИА «Ореанда-Новости»Именем лидера «Гражданской обороны» назовут частный аэропорт «Поповка».

Александр Анисимов - владелец частного аэропорта, расположенного в 15 километрах от Омска, решил назвать свой аэропорт в честь певца и композитора после того, как имя Егора Летова не прошло в финал голосования на сайте проекта «Великие имена России».

Анисимов объяснил: «Как бы кто не относился к Егору Летову - это музыкальная легенда, и его невозможно вычеркнуть из нашей летописи. Достаточно много людей голосовали за его имя, и в их поддержку мы решили назвать наш аэропорт именем Летова. Мы просто хотим увековечить его имя». Также Александр Анисимов намерен установить на территории аэропорта памятник музыканту. Анисимов хочет, чтобы все было официально и уже собирает необходимые документы. Церемония присвоения имени аэропорту пройдет 30 ноября, тогда же, когда завершится конкурс «Великие имена России». Напомним, что в рамках проекта, люди могли голосовать на сайте, чьим именем стоит назвать 47 аэропортов России. В финальном голосовании омичам предложили выбрать из трех кандидатов: Дмитрий Карбышев, Андрей Туполев и Михаил Ульянов. Многих не устроило то, что в окончательном списке претендентов не оказалось имени Летова, активисты устраивали протесты, вывешивали баннеры с призывом дать аэропорту Омск-Центральный имя музыканта, на сайте общественных инициатив даже появилась петиция с требованием внести имя Егора Летова в финальное голосование.

В Минкульте такое рвение не оценили, Владимир Мединский заявил, что требования общественности «бестолковый хайп» и высказался, что он думает о поклонниках творчества Егора Летова: «Вы знаете, что некоторые довольно узкие, можно даже сказать, маргинальные аудитории, например, представляющие поклонников группы "Гражданская оборона", исключительно активны».

Егор Летов – основатель группы «Гражданская оборона», поэт и композитор, основоположник русского панк-рока был легендой русской музыки. Он родился, вырос и начал свою музыкальную деятельность в Омске. За двадцатилетнюю карьеру выпустил около 20 альбомов. Летов скоропостижно скончался в Омске 19 февраля 2008 года в возрасте 43-х лет.