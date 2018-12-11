ИА «Ореанда-Новости»Песня «Bohemian Rhapsody» культовой группы Queen стала самой прослушиваемой композицией 20 века на стриминг-сервисах, хит прослушали более 1.5 млрд. раз. Об этом сообщила компания Universal Music Group.

«Срочные новости! «Bohemian Rhapsody» группы Queen официально становится самой прослушиваемой песней XX века», — сообщается в Twitter компании.

Участники группы радуются установленному рекорду. «Итак, река рок-музыки превратилась в потоки! Очень рад, что наша музыка до сих пор разливается по-максимуму», — говорит гитарист группы Queen Брайан Мэй.

Лидер группы Queen Фредди Меркьюри написал «Bohemian Rhapsody» в 1975 году и принесла группе всемирную известность. На момент выхода композиция стала самой дорогой записью в истории звукозаписывающих компаний. Песня имеет необычную музыкальную форму, композиция делится на шесть частей, каждая из которых представляет отдельные музыкальные направления: оперу и балладу, пение а капелла и хэви-метал.

Главный исполнительный директор компании Universal Music Group Лучиан Грейндж поздравил группу с таким «потрясающим достижением» и признался, что также считает композицию «Bohemian Rhapsody» одной из величайших песен в истории музыки. «Bohemian Rhapsody» — одна из величайших песен одной из самых величайших групп в истории. Мы так гордимся тем, что представляем Queen, и очень рады видеть, что композиция по-прежнему вдохновляет новых поклонников по всему миру на протяжении более четырех десятилетий после ее выхода. Поздравляю Queen и Джима Бича с невероятным достижением, которое является свидетельством нескончаемого величия Queen», — заявил Лучиан Грейндж

Такая популярность связана с недавним выходом одноименного биографического фильма о группе. «Богемская рапсодия» номинирована на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма». В российском прокате фильм «Богемская рапсодия» держался на лидирующих позициях на протяжении двух недель. За первые десять дней проката кассовые сборы «Богемской рапсодии» составили 629,3 млн. рублей, а сейчас и вовсе превысили 1 млрд. рублей.



