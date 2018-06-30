



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Прощание с поэтом Андреем Дементьевым прошло 29 июня в зале имени Чайковского. По словам супруги поэта Анны Пугач, он был похоронен на Кунцевском кладбище в Москве, там же, где и сын Андрея Дементьева. Напомним, что 22-летний Дмитрий Дементьев погиб при трагических обстоятельствах. Поэт часто повторял, что хочет упокоиться рядом со своим сыном.

Попрощаться с Андреем Дементьевым пришли десятки людей, среди которых были актёр Вениамин Смехов, народные артистки Илзе Лиепа и Надежда Бабкина, поэт Александр Шаганов, народный артист Иосиф Кобзон, композитор Левон Оганезов, поэт Илья Резник, педиатр и хирург Леонид Рошаль, секретарь общественной палаты РФ Валерий Фадеев, спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества Михаил Швыдкой и другие. Во время прощания друзья поэта читали его стихи.





Отметим, при организации похорон у семьи Андрея Дементьева возникли некоторые разногласия с руководством зала, которое не хотело позволять родственникам вывесить портретную фотографию поэта на здании на пару часов в течение церемонии прощания. Причина отказа со стороны руководство зала объяснялась тем, что Андрей Дементьев не являлся музыкантом. Однако семья поэта настояла на своём, указав на то, что десятки песен были написаны по стихам Дементьева, а для большинства его поклонников имя поэта неразрывно связано с любимыми и всем известными песнями.





Стоит отметить, что по информации пресс-службы правительства Тверской области, в родном городе Андрея Дементьева одна из улиц будет названа в его честь. Также в Твери планируют учредить премию имени Андрея Дементьева, которую буду вручать лучшим молодым поэтам, отличившимся в конкурсе «Зелёный листок», который каждый год проходит в Доме поэзии.

Андрей Дементьев является одним из самых известных поэтов второй половины 20 века. Им были изданы более полусотни сборников со стихотворениями. Его произведения были переведены на разные языки мира, а большинство стихов были положены на музыку. Среди них: «Лебединая верность», «Я тебя рисую», «Каскадёры» и многие другие.