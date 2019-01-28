ИА «Ореанда-Новости» Похищенная накануне картина «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи не вернётся на выставку. Об этом на пресс-конференции сообщила гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Она также выразила надежду, что полотно вечером 28 января будет доставлено в Третьяковскую галерею. «Надеемся, к концу дня картина окажется в депозитарии Третьяковской галерее», - сказала Трегулова журналистам.

Директор галереи также отметила, что это решение было принято совместно с Русским музеем, которому принадлежит картина. В Третьяковскую галерею намерены приехать сотрудники музея, которые осмотрят полотно и вернут его в Русский музей в Санкт-Петербурге. Отмечается, что на данный момент, картина видимых повреждений не имеет.

Трегулова подчеркнула, что сейчас идёт расследование происшествия, по итогам которого, работники галереи будут серьёзно наказаны, вплоть до увольнения.

Ранее директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов сообщил, что на все картины на временных выставках будут установлены электронные датчики, во избежание кражи. Пока неизвестно, будут ли датчики установлены только на определённые полотна или на всю экспозицию музея.

На пресс-конференции Трегулова подтвердила, что датчики на картинах появятся, несмотря на то, что бюджет выставки уже свёрстан. Она также не исключила возможности досмотра посетителей при выходе из музея, с учётом произошедшего.

Напомним, что 27 января картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» была украдена из Третьяковской галереи прямо на глазах посетителей выставки. Вскоре похитителя задержали, им оказался 31-летний мужчина, ранее привлекавшийся к ответственности за хранение наркотиков.

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», на которой изображен горный пейзаж и одна из самых красивых вершин Крыма создавалась в 1898-1908 годах, на выставку в Москву полотно было привезено из Русского музея Санкт-Петербурга.

Ретроспектива пейзажиста Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года и продлится до 17 февраля.