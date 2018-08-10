ИА «Ореанда-Новости». Посмертная маска Иосифа Сталина, которую снимал скульптор Матвей Манизер – вице-президент Академии художеств СССР, продали «с молотка» в Великобритании. Новый владелец артефакта выложил за неё больше 17 тысяч долларов США. Об этом сообщила иностранная газета Daily Express.



На аукционе The Canterbury Auction Galleries, который на днях прошёл в Великобритании, лот, представляющий из себя бронзовую отливку лица и кистей рук советского вождя Иосифа Сталина, был продан за 13, 5 тысяч фунтов стерлингов, что в эквиваленте на сегодняшний курс составляет 17,3 тысячи долларов США.

Лот приобрели по телефону, как сообщает издание, этому предшествовала целая серия ставок. «С молотка» она ушла зарубежному коллекционеру. Однако имя этого коллекционера не сообщается. В торговом доме проинформировали, что посмертную маску Сталина выставил на аукцион британец, он утверждал, что обнаружил её дома у деда, на чердаке. Дед британца был моряком торгового флота, как раритет попал к моряку – неизвестно.







Аукционер Дэн Пондер рассказал, что он «испытал своего рода шок, когда прежний владелец принес ее и попросил выставить на продажу». Дэн Пондер пояснил, что прежний владелец нашёл артефакт, когда разбирал имущество деда после его смерти.

«Предположительно, приобрел ее (прим. ред. – дед) во время одного из плаваний», – сказал Пондер.

Со слов аукциониста, ему было сложно оценить этот лот в денежном значении, но ориентиром он выбрал другую посмертную маску Сталина, которая в 2012 году на аукционных торгах ушла за 3,6 тысячи фунтов стерлингов (около 6 тысяч долларов США) в английском графстве Шропшир.

«Никто не ожидал, что стоимость маски составит 17,3 тысяч долларов», – добавил Пондер.

Известно, что данную маску снял скульптор Матвей Манизер, живший в 1891 – 1966 годах. В то время он был вице-президентом Академии художеств СССР. Таких копий в бронзе было отлито 12 штук. Манизер также известен своими скульптурами в московском метро на станции «Площадь Революции».