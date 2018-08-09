ИА «Ореанда-Новости». Американская академия кинематографических искусств и наук делает все возможное для возвращения премии «Оскар» было славы.

8 августа 2018 года представители академии анонсировали изменения, которые грядут в 2019 году. Во-первых, будет введена новая номинация «Лучший популярный фильм», которая будет присуждаться картинам за их рейтинги среди общественности.



Так например в эту категорию попадают блокбастеры от вселенной Marvel, такие как Дэдпул», «Мстители» и «Черная пантера», а также боевики, вроде «Миссия невыполнима». Об этом представители компании написали в официальном блоге Twittrer.

Напомним, что в первых числах августа новостной портал USA Today представил список еще из 11 кинофильмов, которые будут номинированы на премию «Оскар» в 2019 году. Данный перечень составлялся, согласно опросам американских кинокритиков.

Также в сообщении The Hollywood Reporter отмечается, что трансляция премии не будет полной. С 2019 года ее сократят до трех часов показа. Награждение лиц, которые не привлекают внимание общественности, будет происходить во время рекламных пауз.



Увидеть всю церемонию можно будет уже после мероприятия в сети Интернет, либо непосредственно находясь в зрительном зале.

Ранее стало известно, что рейтинги мероприятия падают уже четвертый год подряд. В 2018 году был зафиксирован самый низкий уровень зрительского интереса к кинопремии «Оскар». По данным исследовательских компаний Соединенных Штатов Америки, церемонию посмотрели только 26,5 миллионов зрителей, что меньше на 19% показателей предыдущего года. Ранее считалось, что самые низкие показатели активности приходятся на 2008 год. Тогда «Оскар» посмотрело только 31,8 зрителей.

Действующий президент Соединенных Штатов Америки прокомментировал падение интереса к премии американской академии кинематографических искусств и наук в своем Twitter. Он написал в шутку, что на американской территории не осталось достойных звезд, кроме него самого.

Сообщается, что интерес у зрителей снижается в отношении и других популярных телетрансляций , как например финала национальной футбольной лиги, премий «Золотой глобус» и «Грэмми».

Тем не менее, руководство американской академии кинематографических искусств и наук надеется, что реформы смогут повысить рейтинги кинопремии «Оскар». 92-я церемония запланирована на 9 февраля 2020 года, ранее обычных сроков проведения.