ИА «Ореанда-Новости» 65-й международный фестиваль кино в Италии закончился победой русских продюсеров. Гран-при взял фильм сербской режиссёрки Светланы Цветко «Покажи мне, что у тебя есть» (Show Me What You Got), продюсерами которого были Николай и Сергей Саркисовы.

Всего на конкурсе было заявлено 15 картин. Жюри возглавил режиссёр Оливер Стоун.

Международный кинофестиваль в Таормине получил звание главного гламурного кинофестиваля. За годы его проведения призерами становились Одри Хепбёрн, Элизабет Тейлор, Ингрид Бёргман и другие.