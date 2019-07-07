07.07.2019, 22:31
Российские продюсеры завоевали награду на кинофестивале в Таормине
ИА «Ореанда-Новости» 65-й международный фестиваль кино в Италии закончился победой русских продюсеров. Гран-при взял фильм сербской режиссёрки Светланы Цветко «Покажи мне, что у тебя есть» (Show Me What You Got), продюсерами которого были Николай и Сергей Саркисовы.
Всего на конкурсе было заявлено 15 картин. Жюри возглавил режиссёр Оливер Стоун.
Международный кинофестиваль в Таормине получил звание главного гламурного кинофестиваля. За годы его проведения призерами становились Одри Хепбёрн, Элизабет Тейлор, Ингрид Бёргман и другие.
Всего на конкурсе было заявлено 15 картин. Жюри возглавил режиссёр Оливер Стоун.
Международный кинофестиваль в Таормине получил звание главного гламурного кинофестиваля. За годы его проведения призерами становились Одри Хепбёрн, Элизабет Тейлор, Ингрид Бёргман и другие.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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