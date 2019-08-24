24.08.2019, 13:22
Сериал про Оби-Вана Кеноби официально анонсирован
ИА «Ореанда-Новости». Юэн МакГрегор официально анонсировал новый сериал про Оби-Вана Кеноби. Компания Disney подтвердила начало работы над сериалом по вселенной культовой саги "Звёздные войны". Об этом вообщили во время фестиваля D23 Expo.
Также отмечалось, что сценарии уже написаны, и съёмки начнутся уже в следующем году. Президент Lucasfilm Кэтлин Кенеди призналась, что с нетерпением ждет начала съёмок и точно знает, что нужно сделать, чтобы сериал получился хорошим.
Юэн МакГрегор вернётся к своей роли Оби-Вана. Изначально студия планировала создать полнометражный фильм о персонаже, но после неуверенного старта картины "Хан Соло" планы были изменены.
На данный момент дата выхода пилотной серии остаётся неназванной, однако известно, что сериал будет выходить на стриминговой платформе Disney+.
Также отмечалось, что сценарии уже написаны, и съёмки начнутся уже в следующем году. Президент Lucasfilm Кэтлин Кенеди призналась, что с нетерпением ждет начала съёмок и точно знает, что нужно сделать, чтобы сериал получился хорошим.
Юэн МакГрегор вернётся к своей роли Оби-Вана. Изначально студия планировала создать полнометражный фильм о персонаже, но после неуверенного старта картины "Хан Соло" планы были изменены.
На данный момент дата выхода пилотной серии остаётся неназванной, однако известно, что сериал будет выходить на стриминговой платформе Disney+.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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