ИА «Ореанда-Новости» Автор композиции про «третье сентября», ставшей не только музыкальным хитом, но и объектом шуток в интернете, напомнил пользователям сети о приближающейся дате.

Михаил Шуфутинский опубликовал у себя в Instagram видео, в котором обратился к поклонникам. Популярный певец напел подписчикам строчки из песни и заявил, что 3 сентября «не хочет быть совсем один». Заслуженный артист России пригласил всех желающих посетить его концерт, который пройдёт 3 сентября в Москве.

«Третье сентября» Михаила Шуфутинского – главный осенний хит в России. Его охотно ставят радиостанции, а у пользователей социальных сетей песня давно стала объектом для шуток.