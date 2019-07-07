07.07.2019, 20:54
Сильвестр Сталлоне намерен снять четвёртую часть "Неудержимых"
ИА «Ореанда-Новости» В своём Instagram-аккаунте актёр написал, что начинает работу над следующей частью "Неудержимых". По его словам, парады и фейерверки в День Независимости США 4 июля навеяли на него мысли о продолжении боевика.
Премьера первой картины состоялась летом 2010 года, а последняя, третья часть вышла в 2014 году. Сам Сталлоне был сценаристом, режиссёром и исполнил одну из главных ролей в трёх частях серии.
Официальной информации о дате релиза пока нет.
Премьера первой картины состоялась летом 2010 года, а последняя, третья часть вышла в 2014 году. Сам Сталлоне был сценаристом, режиссёром и исполнил одну из главных ролей в трёх частях серии.
Официальной информации о дате релиза пока нет.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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