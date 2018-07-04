



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Известный участник Клуба весёлых и находчивых Аслан Алборов скончался на 34-м году жизни. Смерть наступила в Северной Осетии. Трагедия стала полной неожиданностью для родственников и друзей Аслана Алборова. Изначально о причинах и обстоятельствах смерти ничего не было известно. Семья покойного утверждала, что шоумен находился в горах со своей молодой супругой - они заключили брак совсем недавно. А прошлой ночью родные узнали о том, что Аслан скончался.

Позже сотрудниками правоохранительных органов были выяснены все обстоятельства, при которых произошла трагедия. Оказалось, что Аслан Алборов ушёл из жизни добровольно, находясь на базе отдыха. Причины, которые подтолкнули молодого талантливого человека на совершение подобного действия, пока остаются неизвестными. Директор североосетинского театра КВН Сослан Плиев написал на своей странице в Facebook о том, что ему также неизвестно ни о каких подробностях. Он отметил, что уход из жизни таких молодых и талантливых людей причиняет ему большую боль, которая будет сопровождать его всегда.





Аслан Алборов выступал в КВН в составе команды "Пирамида" на протяжении шести лет. Впервые поклонники о нём узнали в 2004 году. Команда “Пирамида” участвовала в Высшей лиге, и два раза становилась вице-чемпионом. Коллеги шоумена утверждают, что Алборов был одним из тех людей, который ввёл в российский шоу-бизнес понятие “осетинский юмор”. Себя Аслан Алборов часто называл “экономистом с высшим чувством юмора”.





Покинув в 2010 году команду “Пирамида”, кавээнщик перешёл в команду “На характере”, которая также выступала на сцене Клуба весёлых и находчивых. Позже он перестал участвовать в КВН и занялся реализацией личных проектов. В последние годы его деятельность разворачивалась на республиканском телевидении “Осетия-Ирыстон”, где за ним было закреплено два шоу. Руководитель осетинской телекомпании Эльбрус Дзабиев заявил, что уход из жизни Аслана Алборова не оставила равнодушным никого во всём коллективе.