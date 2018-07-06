ИА РЕАНДА-НОВОСТИ. Празднование Ивана Купала – это замечательный способ узнать культуру и историю своего народа, а также хороший повод просто провести время со своими родными и близкими на природе, за пределами шумных городов.

Известно, что этот праздник возник ещё в дохристианское время - время поклонения языческим богам. Быт наших предков подразумевал наличие разнообразных обычаев, поверий, так как жизнь отражала тесную связь с землей-кормилицей. По старому стилю праздник Ивана Купала выпадал на 23 июня - день летнего солнцестояния. Чуть позже, после распространения христианства на Руси, первоначальный смысл, который предки ассоциировали с Солнцем, был потерян, но многие другие традиции сохранились и по сей день. У дня Ивана Купала есть еще несколько названий: ярило, ярилин день, купала и даже праздник летнего солнцеворота.

Самым распространённым названием праздника считается День Ивана Купала. После христианизации Руси праздник совпал с Рождеством Иоанна Крестителя. Поэтому первую часть названия связывают именно с этим совпадением. Единого мнения о происхождении второй части нет. Одни говорят, что Купала был языческим богом плодородия. Другие уверены, что такого бога не было в пантеоне, а вторая часть названия связана с традицией купаться в этот день.

Празднование проводилось в ночь с 23 июня (6 июля по новому стилю) на 24 июня, с заходом солнца и до рассвета. Парни и девушки купались и умывали лицо росой, так как ей в эту ночь приписывались некие чудодейственные свойства. Она исцеляла, омолаживала и придавала сил тем, кто верил в чудо Ивана Купалы. В этот день любили ходить в баню. Предки парились и мылись с венками и вениками из трав, которые были собранны с купальской росой. Поговаривали, что если обработать хату водой в этот день, то из неё исчезнут все надоедливые насекомые. Травники и знахари задолго до рассвета отправлялись в лес на поиски различных целебных трав.



Ещё в древности укоренился миф о цветущем папоротнике. Считалось, что тот, кто наконец-то увидит это волшебное цветение, получит чудесный дар, станет ближе к природе и начнет понимать животных. Девушки и парни до сих выходят на поиски папоротника, почитая традиции и отдавая дань почтения своим предкам.

Вдобавок, на Ивана Купалу все девушки должны были перепрыгнуть через открытый купальский костер. И только после этого можно было купаться в открытых водоёмах. Но это была ночь нечистой силы: нельзя было спать и поднимать что-то с дороги, так как русалки и ведьмы могли натворить много бед. Добрым волшебством считалось угощение. Девушки угощали своих парней разными вкусностями для того, чтобы укрепить их взаимоотношения.