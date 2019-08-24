24.08.2019, 14:49
В Крыму установили инсталляцию сидящего человека
ИА «Ореанда-Новости». На площадке фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму установили инсталляцию в виде человека, сидящего на берегу моря.
Инсталляция состоит из более чем 4,5 тысяч деталей. Высота её составляет 15 метров. Официальное название фигуры - "Человек, смотрящий в море". Замглава Центра развития культурных инициатив Егор Лукьянчиков рассказал, что композиция выполнена из полированных металлических прутьев, и в тёмное время суток она освещается подсветкой.
Автором фигуры стал художник и сценограф Сергей Паукер-Бравин. Отмечается, что все объекты в рамках фестиваля устанавливались в соавторстве с Сергеем.
Инсталляция состоит из более чем 4,5 тысяч деталей. Высота её составляет 15 метров. Официальное название фигуры - "Человек, смотрящий в море". Замглава Центра развития культурных инициатив Егор Лукьянчиков рассказал, что композиция выполнена из полированных металлических прутьев, и в тёмное время суток она освещается подсветкой.
Автором фигуры стал художник и сценограф Сергей Паукер-Бравин. Отмечается, что все объекты в рамках фестиваля устанавливались в соавторстве с Сергеем.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии