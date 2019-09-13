13.09.2019, 17:04
В Московской консерватории начинается фестиваль ко дню рождения Джорджа Крама
ИА «Ореанда-Новости». С 25 сентября по 6 октября 2019 года в Московской консерватории пройдёт фестиваль, посвящённый 90 дню рождения американского композитора Джорджа Крама.
Джордж Крам является ярким представителем американской музыки второй половины двадцатого века. Также его творчество повлияло и на музыку двадцать первого века, так как в его творчестве представлен широкий диапазон стилей. Его сотрудничество с консерваторией началось в девяностых годах двадцатого века, а в 1993 году состоялся его первый концерт в Московской консерватории.
25 сентября состоится открытие фестиваля. Оно пройдёт в Концертном зале имени Маяковского. Второй концерт пройдёт в Рахманиновском зале 3 октября и будет также полностью посвящён музыке Джорджа Крама. Заключительный концерт Фестиваля состоится 6 октября в Концертном зале им. Н.Я. Мясковского. Полное расписание концертов можно найти на сайте консерватории.
Джордж Крам является ярким представителем американской музыки второй половины двадцатого века. Также его творчество повлияло и на музыку двадцать первого века, так как в его творчестве представлен широкий диапазон стилей. Его сотрудничество с консерваторией началось в девяностых годах двадцатого века, а в 1993 году состоялся его первый концерт в Московской консерватории.
25 сентября состоится открытие фестиваля. Оно пройдёт в Концертном зале имени Маяковского. Второй концерт пройдёт в Рахманиновском зале 3 октября и будет также полностью посвящён музыке Джорджа Крама. Заключительный концерт Фестиваля состоится 6 октября в Концертном зале им. Н.Я. Мясковского. Полное расписание концертов можно найти на сайте консерватории.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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