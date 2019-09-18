ИА «Ореанда-Новости» Внезапное сплочение хореографов объясняется общей идеей – показать зрителю совершенно непохожие друг на друга современные балетные школы на одной сцене.

Благодаря этому творческому проекту участникам удалось пообщаться с молодыми танцорами и хореографами со всего мира.



Солист Мариинского театра, Юрий Смекалов, подчеркнул полезную направленность эксперимента и добавил, что «Один-два-три-четыре» – хороший способ заявить о своём таланте в мировом танцевальном сообществе.