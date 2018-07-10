ИА «Ореанда-Новости». Санкт-Петербург славится своей underground культурой. В июне 2018 года после оглушительных побед сборной России по футболу в Пушкарском саду Санкт-Петербурга художники из объединения HoodGraff нарисовали портрет Станислава Черчесова, главного тренера сборной России по футболу. Работу выполнили Артем Бурж и Илья Ис. Изюминкой стала строчка из мега популярной на сегодняшний день песни группы «Ленинград» - «Экстаз».

Сам Бурж признался, что работа появилась на волне всеобщего ликования и заняла у художников около 20 часов кропотливого труда. Но всем не угодишь. Корреспондентом издания «Бумага» 8 июля было обнаружено, что некто подкорректировал портрет тренера, «отрубив» ему один палец и изобразив вместо него кровоточащую рану. Было ли это местью за поражение сборной в матче «Россия – Хорватия» от 7 июля – пока неизвестно.

Артем Бурж, который является по совместительству еще и руководителем HoodGraff, утверждал, что совместно с другими художниками исправят такое проявление вандализма, хотя ему оно показалось довольно «комичным».



Напомним, что 6 июля уже поступила жалоба на портрет Черчесова от местного жителя. Он заявил, что работа представляет собой образец низкого качества стрит-арта и портит внешний вид здания и прилегающих к нему окрестностей. Реакция не заставила себя ждать. Администрацией Петроградского района Санкт-Петербурга было предписано убрать граффити со стены. Закрашивать портрет поручили компании «Ленэнерго». Но чуть позже, по просьбе футбольных болельщиков, было разрешено оставить портрет Станислава Черчесова до 1 ноября 2018 года.

Воспользовавшись разрешением властей, команда художников закрасила старый арт и нарисовала новый портрет с нуля. Теперь Станислав Черчесов отдает на нем воинское приветствие. Здесь есть отсылка к матчу с Саудовской Аравией на открытии ЧМ-2018. Новых подписей к граффити объединение не сделало.

Группа HoodGraff стала известна благодаря портретам Альберта Эйнштейна, Чака Норриса, а также наших соотечественников Виктора Цоя и Сергея Есенина. Скандальным произведением стал портрет Зинаиды Тракторенко из передачи «Осторожно, модерн!» с выдуманным политическим лозунгом. После того, как художников постарались привлечь по статье 214 УК РФ Вандализм, а также втянуть в политические разбирательства по данному вопросу, было принято решение закрасить работу. Если бы не своевременная реакция объединения, то они были бы приговорены к выплате штрафа, размером 40 000 рублей, или к исправительным работам, сроком до полугода.