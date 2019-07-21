ИА «Ореанда-Новости» В Шанхае прошёл премьерный показ фильма по мотивам китайской оперы «А зори здесь тихие». Вдохновившее китайцев одноимённое художественное произведение было написано русским писателем Борисом Васильевым.

Режиссёром нового фильма выступил Тэн Цзюньцзе.

Как пишут СМИ, китайский режиссёр ценит, насколько глубоко произведение Васильева раскрывает вклад русских людей в борьбу с фашизмом.

Показ фильма был приурочен к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Показ фильма будет проходить в течение месяца в 12 лучших кинотеатрах Шанхая.