ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Леонид Якубович в передаче «Честное слово» поделился историей похудения, смертельного ДТП и рассказал о взаимоотношениях с женой.

Телеведущий программы «Поле Чудес», на месте которого уже сложно представить кого-то другого, стал участником телепередачи «Честное слово» Юрия Николаева.

Оказалось, что Леонид Аркадьевич не смотрит передачи со своим участием и, более того, запрещает их смотреть и своим родным. Хотя, по словам Якубовича, они и сами не пересматривают потому, что телеведущий не включает передачу. Леонид Аркадьевич признался, что он боится «повториться в выражении лица», так как не является профессиональным актером.

Поделился телеведущий и небольшими подробностями своей жизни с женой. По его словам, он вынужден жить вдали от избранницы Марины с дочкой Варварой. Его родные живут в загородном доме, который, по слухам, оценивается в семь миллионов долларов.

Сам Якубович основное время живет в московской квартире и приезжать каждый день в дом, находящийся за городом, во время съемок длительностью в несколько дней не представляется возможным. «Потому что доехать в город можно только один раз, и только туда, а обратно уже никак», - объяснил ситуацию ведущий «Поля Чудес».

Рассказал Леонид Аркадьевич и про свои, уже минувшие, проблемы с лишним весом. В 2015 году Якубович весил примерно сто три килограмма, а уровень сахара в его организме прилично превышал норму. Телеведущий не мог спокойно подняться даже на вторую ступень лестницы - начиналось учащенное и затрудненное дыхание и сильное потовыделение.

Спас Якубовича спорт. Он отправил дочку Варвару на тренировки на корте и сам попробовал немного позаниматься. После недолгой активности ведущий сидел на скамейке еще полтора часа, пытаясь прийти в себя. Так и начался его путь к восстановлению.

Леонид Аркадьевич вспомнил и о дорожно-транспортном происшествии, случившемся когда-то в его жизни. В той аварии погиб человек, хотя автомобиль ехал всего со скоростью около сорока километров в час. Водитель был пьян и ударился головой о зеркало.