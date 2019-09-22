ИА «Ореанда-Новости» Стоит отметить, что Суркову, идеологическому покровителю ДНР и помощнику Владимира Путина, 21 сентября исполнилось 55 лет.

Для фанатов уже давно не секрет, что Сурков и Земфира знают друг друга и неудивительно. Ведь помощник Путина сам не раз заявлял, что обожает русский рок и частенько ходит на концерты Земфиры.

Кроме того, Наталью Дубовицкую, жену Владислава Суркова, тоже не раз замечали в компании с знаменитой рок-певицей.

Тем не менее, последнее фото служит явным доказательством тесных отношений между певицей и семьёй Сурковых.