22.09.2019, 13:00
Знаменитая рок-певица Земфира удивила поклонников своим фото
ИА «Ореанда-Новости» Стоит отметить, что Суркову, идеологическому покровителю ДНР и помощнику Владимира Путина, 21 сентября исполнилось 55 лет.
Для фанатов уже давно не секрет, что Сурков и Земфира знают друг друга и неудивительно. Ведь помощник Путина сам не раз заявлял, что обожает русский рок и частенько ходит на концерты Земфиры.
Кроме того, Наталью Дубовицкую, жену Владислава Суркова, тоже не раз замечали в компании с знаменитой рок-певицей.
Тем не менее, последнее фото служит явным доказательством тесных отношений между певицей и семьёй Сурковых.
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
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