ИА «Ореанда-Новости». В опубликованном создателем сериала «Американская история ужасов» списке актёров один из первых значится Маколей Калкин, известный по роли мальчика Кевина из «Один дома».

Впервые на экранах в популярном сериале «Американская история ужасов» по анонсированному в Instagram списку Райана Мерфи появится Маколей Калкин. Остальные актёры в новом, десятом, сезоне останутся прежними. Это Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.

Критики и журналисты уверены, это позволит вернуться Калкин к актёрской работе. Более десяти лет молодой человек не появлялся на больших экранах в качестве постоянного участника каких-либо проектов. Хотя в недавнем интервью признался, что не прочь возобновить карьеру.

Напомним, что сериал продлили до 13 сезона. Сейчас картина имеет множество наград, в том числе Emmy и «Золотой глобус».