ИА «Ореанда-Новости».Домашний питомец спас хозяйку от пожара. Женщина не почувствовала запах дыма во время сна.

Кот по кличке Леша разбудил хозяйку, которая не почувствовала запах от возгорания проводки на кухне. Питомец громко мяукал и царапался, но пенсионерка не просыпалась, то решился на крайние меры и укусил владелицу. После чего та проснулась и обнаружила, что вся квартира охвачена едким дымом, стены на кухне покрылись копотью, а жалюзи расплавились. Если бы не верный питомец, что пожар обернулся бы трагедией.

Увидев огонь, женщина побежала к соседям, но те уже вызвали пожарных. Пожарные сказали, если бы прошло ещё пять минут и спасать было бы уже бесполезно.

Дина Николаевна крайне благодарна своему питомцу, ведь он спас ей жизнь за день до того, как пенсионерке исполнилось 79 лет.