04.07.2019, 20:55
Был рассекречен документ о партизанах времен Великой Отечественной
ИА «Ореанда-Новости» Главный архив столицы опубликовал соответствующие документы в минувшую среду. В нем представлены сведения о работе партизанских отрядов в нескольких районах страны. Решение о публикации статей было принято в связи с 74-летней годовщиной победы. В течение всего этого года архивы отправляли в сеть почти тридцать тысяч бумаг, которые помогли раскрыть новые исторические факты.
Ранее президент России лично дал приглашение посетить следующий День Победы на красной площади лидеров Франции и США. Оба политика с радостью одобрили его.
Ранее президент России лично дал приглашение посетить следующий День Победы на красной площади лидеров Франции и США. Оба политика с радостью одобрили его.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии