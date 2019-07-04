В нем представлены сведения о работе партизанских отрядов в нескольких районах страны. Решение о публикации статей было принято в связи с 74-летней годовщиной победы.Ранее президент России лично дал приглашение посетить следующий День Победы на красной площади лидеров Франции и США. Оба политика с радостью одобрили его.