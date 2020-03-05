Государственная компания Дом.РФ выставила на аукцион дом-музей художника Левитана по начальной цене - 54,7 млн рублей.Аукцион будет проходить 3 апреля, а заявки на участие в нём принимаются до конца этого месяца, 30 марта 2020 года.Дом-мастерская находится в Москве по адресу: Большой Трехсвятительский пер., дом 1, стр.2, а площадь здания равна 439,6 кв.метров.