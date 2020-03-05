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05.03.2020, 15:11

Дом Левитана продаётся за 54,7 млн рублей

Культура и досугКультурное наследиеТворческие личностиМузеи и охрана памятников
Дом Левитана продаётся за 54,7 млн рублей
ИА «Ореанда-Новости». Государственная компания Дом.РФ выставила на аукцион дом-музей художника Левитана по начальной цене - 54,7 млн рублей.

По условиям конкурса будущий владелец дома будет обязан отреставрировать это здание федерального значения и выполнить все требуемые работы по сохранению памятника культурного наследия, в котором художник прожил больше 10 лет. Аукцион будет проходить 3 апреля, а заявки на участие в нём принимаются до конца этого месяца, 30 марта 2020 года.

Дом-мастерская находится в Москве по адресу: Большой Трехсвятительский пер., дом 1, стр.2, а площадь здания равна 439,6 кв.метров.

Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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