ИА «Ореанда-Новости» Рекорд по количеству просмотров установил фильм режиссёра Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

Фильм о деревенском любовном треугольнике посмотрели более 20 миллионов пользователей сети.

Представители киноконцерна «Мосфильм» назвали и другие советские картины, которые пользуются особой популярностью в Интернете.



Вторую строчку после «Любовь и голуби» занимает комедия "Иван Васильевич меняет профессию" (почти 19 миллионов просмотров), третью - "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (18 миллионов просмотров) и замыкает список лидеров картина "Девчата" – у неё 16 миллионов просмотров.