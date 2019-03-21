ИА «Ореанда-Новости» Начался процесс реставрации полотна Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», которое в прошлом году повредил вандал. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой генерального директора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову.

Картина была повреждена 25 мая 2018 года, тогда прямо перед закрытием музея в зал вломился житель Воронежа Игорь Подпорин, он нанёс несколько ударов металлической стойкой по картине, которая находилась под стеклом. В результате холст оказался порван в трёх местах, также пострадала авторская рама. К счастью, лица царя и его сына на картине оказались не тронутыми.

Ранее предполагалось, что реставрация полотна начнётся в мае текущего года, так как для выполнения работ необходимо было подготовить специальную мастерскую.

Трегулова отметила, что сейчас ожидается доставка важного инструмента – реставрационного стола, при этом директор галереи подчеркнула, что созданная мастерская на данный момент является лучшей мастерской Третьяковки.