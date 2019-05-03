ИА «Ореанда-Новости» В Великобритании найден ранее неизвестный прижизненный портрет Леонардо да Винчи, он находился в Британской королевской коллекции. О находке пишет издание The Telegraph.

Рисунок расположен на листе бумаги с этюдами для памятника, который был заказан королём Франции. По оценкам экспертов, предположительно, портрет живописца написал один из его учеников. Вероятно, изображение художника было нарисовано незадолго до его кончины в 1519 году.

Ранее уже предполагали, что именно это изображение может быть прижизненным портретом Леонардо да Винчи, историк Кеннет Кларк высказал такое мнение ещё в 1968 году, однако работа всё равно была позже передана обратно в архив Виндзорского замка.

Во второй раз сходство мужчины, изображённого на портрете с итальянским художником, заметил Мартин Клейтон при подготовке к выставке к 500-летию смерти Леонардо да Винчи.