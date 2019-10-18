ИА "Ореанда-Новости" Неизвестные произведения именитых художников, чьё творчество принадлежит эпохе Серебряного века, экспонируются в городе Санкт-Петербурге. Среди них Бенуа, Кустодиев, Бакст, Сомов и другие.

Местом экспонирования уникальных творческих произведений была выбрана территория галереи «Ленинград Центр». Все полотна находятся в собраниях частных коллекционеров, увидеть их в публичной доступности является редким событием. На выставке представлены живописные и графические работы и эскизы Александра Бенуа, Бориса Кустодиева, Льва Бакста, Константина Сомова и ряда других знаменитых мастеров. Все вышеперечисленные художники причислены к лучшим творцам Серебряного века отечественной живописи. Они входили в творческое объединение под названием «Мир искусства». За последние сто лет эти работы выставлялись в исключительных случаях, а после завершения выставки они вновь вернутся в частные коллекции.

Открытию выставки предшествовала работа антикваров, которые тщательными усилиями нашли владельцев этих произведений, вели с ним разговоры на предмет экспонирования. По словам антиквара Игоря Полторака, десятки коллекционеров предпочитают сохранить своё имя в тайне, такие люди стараются не распространяться о своих коллекциях. Однако, заслуга сотрудников галереи была вознаграждена, и у жителей и гостей Северной Пальмиры появилась уникальная возможность ознакомиться с неизвестными работами именитых отечественных живописцев и графиков.

Стоит отметить, что данная выставка является второй частью художественного проекта, посвящённого сто двадцатой годовщине с момента образования «Мира искусства». Ранее галерея выставляла портретные изображения.