ИА «Ореанда-Новости». 14 февраля в 16 часов в Концертном зале Санкт-Петербургской консерватории состоится беспрецедентное событие – демонстрация дограммофонной механической записи звука на фонографе Эдисона. Фонограф стал первым в истории человечества прибором, способным не только записать живой звук, но и многократно воспроизвести сделанную в единственном экземпляре запись.

Незабываемую встречу озвучит Easy Winners – акустический коллектив из семи человек, исполняющий традиционный джаз. Запись и воспроизведение будут осуществлены при помощи подлинных действующих фонографов из коллекции Андрея Воеводского.

Истинный подарок изумлённой публике в День Святого Валентина – демонстрация звукозаписи в том виде, в котором она пребывала до наступления эры граммофонов и грампластинок, которые выходили многотысячными тиражами. Гостям будет предоставлена уникальная возможность прочувствовать различия в восприятии записанной музыки нами и нашими предками.

Можно будет в полной мере насладиться неподражаемым «ароматом» звукозаписи без каких бы то ни было обработок, «компьютерной химии» и прочих эффектов.

Всё гениальное просто! Никакого электричества! Никакого звукоусиления! Только живой звук, резонанс и механика! Процесс звукозаписи сродни самому исполнительству – музыканты сыграют, запишутся на восковой цилиндр и немедленно воспроизведут фрагменты свежезаписанного концерта. Приглашаем на праздник живого звука в День влюбленных – ни кино, ни любая цифровая запись не передадут всей прелести живой иллюстрации!





