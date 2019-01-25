ИА «Ореанда-Новости». В музее Владимира Высоцкого в Екатеринбурге появились новые экспонаты - тетрадь со стихами, которая считалась утраченной, и скульптура работы Сальвадора Дали. Их передал музею бизнесмен Андрей Гавриловский, владелец БЦ «Высоцкий».

25 января, в пятницу, к юбилею Владимира Высоцкого, в музее поэта в Екатеринбурге будут представлены два новых уникальных экспоната. Один из них - тетрадь с не опубликованными ранее стихами, которую Высоцкий потерял в 1969 году. Второй - скульптура в виде скрипки, которую когда-то создал известный испанский художник Сальвадор Дали.

Тетрадь неожиданно оказалась у Андрея Гавриловского в ходе аукциона «Сотбис» (Sotheby’s). Её продал за несколько миллионов рублей молодой человек, который рассказал, что его отец нашёл тетрадь на автозаправке 48 лет назад. Сам Гавриловский считает, что в действительности тетрадь могла быть украдена. Эксперты подтвердили подлинность вещи. Между страниц была найдена фотография Марины Влади. Андрей Гавриловский рассказал, что это была игра между влюблёнными: Высоцкий посылал Влади записки, а она передавала ему с лётчиками кусочки фотографий.

Второй экспонат - бронзовая позолоченная скульптура работы Сальвадора Дали «Скрипка Энгра». В композиции причудливо сплелись очертания скрипки и женской фигуры. Название тоже не случайно: французский художник Жан Огюст Доминик Энгр одинаково хорошо писал картины и играл на скрипке, и благодаря ему во французском языке даже появилось выражение violon d'Ingres, в примерном переводе - «всесторонняя одарённость». Сальвадор Дали подарил скульптуру своему другу, музыканту Мстиславу Ростроповичу.

Марина Влади также общалась с Ростроповичем и рассказывала ему о Владимире Высоцком. Ростропович не слишком любил барда, говоря: «Это не мой герой», но со временем они подружились. И Высоцкий всегда восхищался скульптурой Дали, которую видел у музыканта. Именно поэтому Андрей Гавриловский решил купить на аукционе Sotheby’s «Скрипку Энгра», которая и заняла достойное место в коллекции музея.

25 января в полдень в музее Владимира Высоцкого прошла презентация новых экспонатов. Кроме того, посетителей ждал концерт песен знаменитого барда и конкурс чтецов под названием «Я, конечно, вернусь…». Согласно традиции, 25 и 26 января вход в музей Высоцкого свободный.