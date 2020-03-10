ИА «Ореанда-Новости». В мае россияне будут отдыхать длиннее обычного, - сообщает руководитель Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец. В этот раз выходные в общей сложности растянутся на 8 дней.

Празднование Дня весны и труда планируется проводить почти неделю: выходные начнутся 1 мая и продлятся вплоть до 5 числа включительно. Потом следует 2 рабочих дня, а за ними снова праздничные выходные. В связи с празднованием 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне отдыхать предстоит с 9 по 11 мая.

Федеральная служба по труду и занятости напоминает об оплате дополнительных выходных перед праздниками.