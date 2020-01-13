13.01.2020, 09:04
Скончался постановщик фильмов "Чародеи" и "Приключения Электроника"
ИА «Ореанда-Новости». На 81 году жизни умер Констатин Бромберг, снявший картины "Чародеи" и "Приключения Электроника". О смерти Бромберга сообщил в Facebook режиссер Михаил Идов.
Бромберг скончался в американском городе Детройте 10 января. Идов рассказывает, после того, как Бромберг перебрался в США, он перестал работать в кинематографе. По его словам, Бромберг мечтал создать передвижной музей с копиями мировых шедевров.
Константит Бромберг - советский кинорежиссер, снимавший музыкальные и детские проекты. В 1965 году успешно сдал выпускные экзамены во ВГИКе и стал сценаристом. Позже работал на телевидении режиссером. В 1980 годах был в сотрудничестве с компанией CNN. Бромберг поставил такие картины, как "Чародеи", " Был настоящим трубачом", "Приключения Электроника".
Бромберг скончался в американском городе Детройте 10 января. Идов рассказывает, после того, как Бромберг перебрался в США, он перестал работать в кинематографе. По его словам, Бромберг мечтал создать передвижной музей с копиями мировых шедевров.
Константит Бромберг - советский кинорежиссер, снимавший музыкальные и детские проекты. В 1965 году успешно сдал выпускные экзамены во ВГИКе и стал сценаристом. Позже работал на телевидении режиссером. В 1980 годах был в сотрудничестве с компанией CNN. Бромберг поставил такие картины, как "Чародеи", " Был настоящим трубачом", "Приключения Электроника".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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