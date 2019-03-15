ИА «Ореанда-Новости». Жители Британских островов могли использовать знаменитый Стоунхендж как площадку для проведения праздников, сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Science Advances.

Учёные пришли к выводу, что мегалит Стоунхендж мог быть ценным для жителей Британских островов не только с религиозной или астрономической точки зрения. Рядом с огромными камнями были обнаружены древние ямы, где были зарыты свиные кости. После проведения исследования выяснилось, что животных завозили на юг современной Англии из различных окрестных земель, в том числе из Шотландии, Уэльса.

Специалисты считают, что Стоунхендж мог служить площадкой для проведения праздников, куда собирались жители ближайших регионов. Доставка свиней, заключили учёные, также имела определённое значение. Транспортировка животных за десятки и сотни километров сложнее, чем их возможное выращивание рядом со Стоунхенджем. Это указывает на сложную структуру общества уже в эпоху неолита.

Кроме того, исследователи Университетского колледжа Лондона выяснили, что камни, использованные в строительстве Стоунхенджа, проделали путь в 230 километров - вероятно, для обеспечения символической связи строителей с их предками. Изначально древние валлийцы собирали мегалит в Уэльсе, а затем перенесли камни в современный Уилтшир (130 км к юго-западу от Лондона), где он находится и сегодня.