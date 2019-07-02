ИА «Ореанда-Новости» Экспозиция «Курская дуга» будет представлена в Российском доме науки и культуры в Берлине в рамках программы «Русские сезоны».

Выставка приурочена к 76-й годовщине начала Курской битвы.

Посетители смогут увидеть на стендах фотографии образцов оружия, формы и амуниции участников Курской битвы; кроме того будет возможность познакомиться с содержанием личных документов солдат, увидеть копии наградных листов, схем сражений.

В выставку вошли экспонаты Музея Победы.

«Русские сезоны» − объединенный проект Правительства и Министерства культуры Российской Федерации, способствующий знакомству зарубежной публики с российской культурой.