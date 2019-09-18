ИА «Ореанда-Новости» За дополнение разработчики попросят у игроков 89 рублей в Steam, 859 рублей в PSN и $12 в Microsoft Store.

Летом 2019 года от портала «We Got This Covered» стало известно, что «Netflix» намеревается завершить сериал. Причины подобного решения не были оглашены. Существует предположение, что сериал хотят закрыть из-за взросления актёров, которые, к сожалению, выросли и не планируют навсегда оставаться в Хоукинсе.

Тем не менее, всем полюбившиеся персонажи вновь порадуют глаз пользователей, но уже в игре.