ИА «Ореанда-Новости» По словам министра культуры Украины Евгения Нищука, художник Илья Репин и композитор Пётр Чайковский являются украинскими деятелями культуры. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на портал Страна.Ua.

По информации СМИ, министр культуры заявил об этом на презентации проекта «Маленькие города — большие впечатления», основной задачей которого является привлечение туристов в небольшие города.

В проморолике к проекту говориться, что было доказано украинское происхождение Ильи Репина, а Чайковский свои лучшие произведения написал на Украине.

Илья Ефимович Репин родился в 1844 году в городе Чугуеве Харьковской губернии Российской империи (на данный момент Харьковская область Украины). Обучался мастер Санкт-Петербурге, недалеко от Северной столицы художник прожил большую часть жизни. Скончался Репин в 1930 году в финском поселке Куоккала (сейчас село Репино в составе Санкт-Петербурга).

Петр Ильич Чайковский родился в 1840 года в городе Воткинске (Удмуртская Республика), ушёл из жизни 6 ноября 1893 года в Санкт-Петербурге.