ИА «Ореанда-Новости» Предложение создать новую настольную игру, которая могла бы стать такой же популярной, как «Морской бой» высказали участники круглого стола, посвященного 20-летию Морской всероссийской конференции, который прошёл в Москве. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на председателя Общероссийского Движения поддержки флота, капитана первого ранга запаса Михаила Ненашева.

По его словам, будет разработана целая серия настольных игр, благодаря которым, как он считает, молодёжь будет изучать историю страны, а также заинтересуется обучением в морских вузах.

Помимо этого, участники круглого стола совместно с Российским историческим обществом и научными институтами создадут единый учебник истории российского флот, который систематизирует в одном издании все исторические знания о российских ВМС.

Также, в рамках круглого стола, на обсуждение был вынесен вопрос о создании серии документальных фильмов про историю военно-морского флота и реках, которые сыграли роль в присоединении сибирских и дальневосточных земель к России.