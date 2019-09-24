ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра культуры России Алла Манилова дала распоряжение заняться регулированием туристических потоков в музее-заповеднике «Царское село», в частности учредить специальные дни для посещения комплекса китайскими туристами, чтобы у россиян тоже была возможность посетить Екатерининский дворец.

«Они едут, пускай едут, молодцы, это укрепляет отношения наших стран. Но мы не можем оставлять этот доступ, если он требует полной изоляции российских туристов от «Царского села». Надо вводить регуляторы, смотреть…» – сказала чиновник. Она подчеркнула, что, безусловно, необходимо соблюдать вежливость в отношениях с иностранными гостями, но при этом «грамотно отрегулировать ситуацию», например ввести для туроператоров определённые дни недели для экскурсий. Манилова поручила департаменту музеев изучить данный вопрос совместно с администрацией «Царского села» и для начала ввести новую систему в тестовом режиме.