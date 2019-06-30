ИА «Ореанда-Новости» Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что возглавляемое им министерство приступило к оборудованию собственной киностудии на территории парка «Патриот» в городе Кубинка под Москвой.

По словам чиновника, сотрудники ведомства стремятся к созданию «хорошего, правдивого кино». Он упомянул о том, что в Минобороны обращаются представители киноиндустрии, например, с предложениями снять фильм о Первой мировой войне. В то же время Шойгу считает, что следует в первую очередь обращаться к современной тематике, снимать фильмы «про сегодняшнее время, про сегодняшних героев, тех, кто сегодня противостоит этому огромному чудовищному монстру, которым является международный терроризм».

Министр сообщил о планах военного ведомства воссоздать киностудию для съемок художественных лент о современной российской армии ещё в марте 2019 года. Впоследствии появилась информация о выходе в ближайшее время нескольких художественных фильмов о противостоянии российских солдат и террористов в Сирии.