ИА «Ореанда-Новости». 28 декабря, в канун Нового года, Московская консерватория представляет монографическую программу «Любите ли вы Брамса?».



«Пока есть люди, способные всем сердцем откликаться на музыку, и пока именно такой отклик будет рождать в них музыка Брамса — она, эта музыка, будет жить», — эти слова принадлежат австрийскому композитору и музыковеду Гансу Галю.

Вступив в музыкальную жизнь как преемник Р. Шумана в романтизме, И. Брамс шел по пути широкого и индивидуального претворения традиций разных эпох немецко-австрийской музыки и немецкой культуры в целом. В своей музыке Брамс создал правдивую и сложную картину жизни человеческого духа — бурного во внезапных порывах, стойкого и мужественного во внутреннем преодолении препятствий, веселого и жизнерадостного, элегически мягкого и порой усталого, мудрого и строгого, нежного и душевно отзывчивого. Тяга к позитивному разрешению конфликтов, к опоре на устойчивые и вечные ценности человеческой жизни, которые Брамс видел в природе, народной песне, в искусстве великих мастеров прошлого, в культурной традиции своей родины, в простых людских радостях, постоянно сочетается в его музыке с ощущением недостижимости гармонии, нарастающих трагических противоречий.

28 декабря сочинения Брамса прозвучат в Малом зале. На сцену выйдет один из самых харизматичных музыкантов своего поколения Александр Князев, который успешно выступает в трёх амплуа: виолончелиста, органиста и пианиста. На этот раз для взыскательных консерваторцев он сыграет на виолончели в сопровождении блистательной венгерской пианистки Клары Вюртц.



МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

28 декабря, пятница, 19.00

Абонемент №11

«AIMEZ-VOUS BRAHMS…». «ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ БРАМСА?»

Александр КНЯЗЕВ (виолончель)

Клара КЮРТЦ (фортепиано)

В программе:

Иоганнес Брамс (1833-1897)

Соната № 1 для виолончели и фортепиано ми минор, соч. 38

Соната № 2 для скрипки и фортепиано, соч. 100 (версия для виолончели и фортепиано)

Четыре строгих напева, соч. 121

Соната № 3 ре минор, соч. 108