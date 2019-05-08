ИА «Ореанда-Новости». Столетняя история разведслужб будет представлена в Вашингтоне. 12 мая Музей международного шпионажа открывается в новом здании из стекла и стали на юго-западе округа Колумбия. Он представляет собой настоящий лабиринт виртуальных и реальных экспозиций, посвящённых тёмному и опасному искусству шпионажа.

Основатель музея, ветеран ВМС США Милтон Мальц сам в 1950-х годах работал в разведке. «Когда я был в Агентстве национальной безопасности во время корейского конфликта, я начал понимать, что американская общественность очень мало знает о том, что такое шпионаж», - сказал Мальц WTOP. Мальц решил создать уникальную экспозицию, которая с самого начала расскажет историю американского шпионажа и разведки. История начинается с письма, написанного первым президентом США Джорджем Вашингтоном. В письме, написанном 4 февраля 1777 года, говорится, что Вашингтон «завербовал ценного охотника на шпионов г-на Натаниэля Сакетта, жителя Нью-Йорк,а в качестве своего директора разведки». Вашингтон согласился платить ему 50 долларов в месяц.

Служба разведки США прошла долгий путь с момента своего создания, как и сам вашингтонский музей. На новом объекте площадью 64 тыс. квадратных метров хранятся тысячи артефактов, видеозаписей, документов и интерактивные впечатления посетителей. Среди них работы известной Джонны Мендес, которая начинала как секретарь в ЦРУ и поднялась до начальника отдела маскировки ЦРУ. Музей представляет в том числе и историю ошибок и значительных промахов разведывательных служб США.