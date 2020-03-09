ИА «Ореанда-Новости». В понедельник утром, 9 марта, стало известно об акте вандализма на одной из самых знаменитых достопримечательностей Праги. Карлов мост, старейших мост Европы времён Средневековья, был разрисован неизвестными. Злоумышленники «украсили» граффити одну из несущих опор.

На фотографиях, появившихся в сети видно, что оставленная надпись гласит: Краков + Москва = Прага. 8.03.2020. Уточним, что название городов написаны По-английский.

Правоохранительные органы начали следствие по делу. Виновным грозит уголовное наказание. Если же ими окажутся иностранные лица, то они будут высланы из страны с многолетним запретом на въезд.