27.05.2019, 22:38
Наташа Королёва рассказала, почему её не было на концерте Пугачёвой
ИА "Ореанда-Новости" Заслуженная артистка России Наташа Королёва не смогла посмотреть юбилейный концерт звезды отечественной эстрады Аллы Пугачёвой. Причиной "неявки" 45-летней артистки стала моментальная продажа билетов на долгожданное поклонниками шоу народной артистки СССР.
Королёва призналась, что её мама, являясь давней поклонницей творчества Пугачёвой, очень хотела попасть на этот концерт. Однако, билетов в столичных кассах на концерт не оказалось - поклонники Пугачёвой быстро раскупили билеты на творческую встречу, которую ждали около десяти лет. Сама Наташа Королёва не смогла попросить билеты для своей семьи, так как, по словам певицы, "не входит в круг близких людей Пугачёвой". Мать певицы, Людмила Порывай, оказалась очень расстроенной, но помочь ей даже друзья Королёвой так и не смогли.
Напомним, что 17 апреля в Государственном Кремлёвском дворце состоялся праздничный концерт Аллы Пугачёвой, посвящённый её 70-летию. До этого события народная артистка СССР не давала сольных концертов почти 10 лет. Неудивительно, что билеты на шоу были распроданы задолго до начала музыкального действа. Немногим удалось попасть на концерт, наиболее знаменитые песни Примадонны зал встречал стоя.
На юбилейном концерте присутствовал муж Пугачёвой 42-летний эстрадный артист Максим Галкин и их общие дети Елизавета и Гарри. Не смогла пропустить мероприятие и дочь артистки Кристина Орбакайте - она пришла с детьми. Был приглашён и четвёртый муж Пугачёвой Филипп Киркоров. В конце мероприятия все приглашённые звёзды вышли на сцену для совместного поздравления именинницы.
Алла Пугачёва закончила свою карьеру в 2010 году, однако, по-прежнему активно занимается творческой деятельностью.
Королёва призналась, что её мама, являясь давней поклонницей творчества Пугачёвой, очень хотела попасть на этот концерт. Однако, билетов в столичных кассах на концерт не оказалось - поклонники Пугачёвой быстро раскупили билеты на творческую встречу, которую ждали около десяти лет. Сама Наташа Королёва не смогла попросить билеты для своей семьи, так как, по словам певицы, "не входит в круг близких людей Пугачёвой". Мать певицы, Людмила Порывай, оказалась очень расстроенной, но помочь ей даже друзья Королёвой так и не смогли.
Напомним, что 17 апреля в Государственном Кремлёвском дворце состоялся праздничный концерт Аллы Пугачёвой, посвящённый её 70-летию. До этого события народная артистка СССР не давала сольных концертов почти 10 лет. Неудивительно, что билеты на шоу были распроданы задолго до начала музыкального действа. Немногим удалось попасть на концерт, наиболее знаменитые песни Примадонны зал встречал стоя.
На юбилейном концерте присутствовал муж Пугачёвой 42-летний эстрадный артист Максим Галкин и их общие дети Елизавета и Гарри. Не смогла пропустить мероприятие и дочь артистки Кристина Орбакайте - она пришла с детьми. Был приглашён и четвёртый муж Пугачёвой Филипп Киркоров. В конце мероприятия все приглашённые звёзды вышли на сцену для совместного поздравления именинницы.
Алла Пугачёва закончила свою карьеру в 2010 году, однако, по-прежнему активно занимается творческой деятельностью.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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