Причиной "неявки" 45-летней артистки стала моментальная продажа билетов на долгожданное поклонниками шоу народной артистки СССР.Королёва призналась, что её мама, являясь давней поклонницей творчества Пугачёвой, очень хотела попасть на этот концерт. Однако, билетов в столичных кассах на концерт не оказалось - поклонники Пугачёвой быстро раскупили билеты на творческую встречу, которую ждали около десяти лет.Мать певицы, Людмила Порывай, оказалась очень расстроенной, но помочь ей даже друзья Королёвой так и не смогли.До этого события народная артистка СССР не давала сольных концертов почти 10 лет. Неудивительно, что билеты на шоу были распроданы задолго до начала музыкального действа. Немногим удалось попасть на концерт, наиболее знаменитые песни Примадонны зал встречал стоя.На юбилейном концерте присутствовал муж Пугачёвой 42-летний эстрадный артист Максим Галкин и их общие дети Елизавета и Гарри. Не смогла пропустить мероприятие и дочь артистки Кристина Орбакайте - она пришла с детьми. Был приглашён и четвёртый муж Пугачёвой Филипп Киркоров. В конце мероприятия все приглашённые звёзды вышли на сцену для совместного поздравления именинницы.