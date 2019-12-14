По его словам, Ротару отказывается не только от концертов в России, но и в Германии, Казахстане и других странах. Причиной этому Лавров назвал возраст певицы.София Ротару - эстрадная певица и актриса, народная артистка СССР и Герой Украины с 2002 года. Её репертуар насчитывает более 500 песен на 11 различных языках, включая русский, украинский и молдавский.