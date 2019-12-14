14.12.2019, 20:19
Названа причина, по которой Ротару не выступает в России
ИА «Ореанда-Новости». Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, почему артистка в последнее время часто отказывается от концертов в России, пишет «МК».
По его словам, Ротару отказывается не только от концертов в России, но и в Германии, Казахстане и других странах. Причиной этому Лавров назвал возраст певицы.
София Ротару - эстрадная певица и актриса, народная артистка СССР и Герой Украины с 2002 года. Её репертуар насчитывает более 500 песен на 11 различных языках, включая русский, украинский и молдавский.
По его словам, Ротару отказывается не только от концертов в России, но и в Германии, Казахстане и других странах. Причиной этому Лавров назвал возраст певицы.
София Ротару - эстрадная певица и актриса, народная артистка СССР и Герой Украины с 2002 года. Её репертуар насчитывает более 500 песен на 11 различных языках, включая русский, украинский и молдавский.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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