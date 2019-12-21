ИА «Ореанда-Новости». Сайт Internet Movie Database (IMDb) представил список фильмов, которые больше всего ждут зрители в следующем году, пишут «Известия».



Отмечается, что рейтинг составили на основе данных, которые формируются исходя из просмотров страниц кинокартин на сайте.





Первое место списка занял фильм Кэти Янь «Хищные птицы», снятый по вселенной комиксов DC. На втором месте идёт картина Джеффа Фаулера «Соник в кино». Тройку замыкает боевик Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.