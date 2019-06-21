21.06.2019, 10:10
Один из самых частых поводов у женщин согласиться на свидание удивил социологов
ИА «Ореанда-Новости». Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а ради возможности бесплатно пообедать или поужинать. Об этом заявили социологи из университета города Азуса (США), опубликовавшие результаты своих наблюдений в журнале SPPS.
Всего в исследовании участвовали несколько сотен девушек, которые согласились пройти социальный опрос. Учёные составили их психологический портрет и проверили, как они относятся к подобным несерьезным свиданиям. Оказалось, что 33% участвовавших в исследовании девушек хотя бы раз ходили на свидания ради возможности бесплатно поесть.
Изучая это явление, учёные выявили тип женщин, часто прибегавших к подобному «приему». По словам исследователей, они обладали определенным набором негативных черт характера, называемых «темной триадой». Такие девушки умеют хорошо манипулировать поведением других людей и отличаются низким уровнем эмпатии.
«Чаще всего себя так вели девушки, которые страдали от нарциссизма, макиавеллизма и психопатии, а также придерживались традиционных представлений о ролях мужчин и женщин», — рассказал один из авторов исследования Брайан Коллиссон.
При этом он отметил, что результаты исследования не говорят о том, что подобные формы поведения характерны только для представительниц слабого пола. Учёные отмечают, что также ведут себя и мужчины, однако исследования на эту тему пока не проводились.
Всего в исследовании участвовали несколько сотен девушек, которые согласились пройти социальный опрос. Учёные составили их психологический портрет и проверили, как они относятся к подобным несерьезным свиданиям. Оказалось, что 33% участвовавших в исследовании девушек хотя бы раз ходили на свидания ради возможности бесплатно поесть.
Изучая это явление, учёные выявили тип женщин, часто прибегавших к подобному «приему». По словам исследователей, они обладали определенным набором негативных черт характера, называемых «темной триадой». Такие девушки умеют хорошо манипулировать поведением других людей и отличаются низким уровнем эмпатии.
«Чаще всего себя так вели девушки, которые страдали от нарциссизма, макиавеллизма и психопатии, а также придерживались традиционных представлений о ролях мужчин и женщин», — рассказал один из авторов исследования Брайан Коллиссон.
При этом он отметил, что результаты исследования не говорят о том, что подобные формы поведения характерны только для представительниц слабого пола. Учёные отмечают, что также ведут себя и мужчины, однако исследования на эту тему пока не проводились.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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