ИА «Ореанда-Новости» На песенном конкурсе Евровидение-2019 исполнителем от Украины стала певица MARUV (Анна Корсун) . Накануне в Киеве прошёл отбор участников конкурса, который транслировал украинский «Первый канал».

MARUV выступила с композицией Siren, за которую набрала максимальное количество баллов – пять от жюри, шесть от публики. Как сообщают СМИ, украинские власти имеют к исполнительнице ряд вопросов, так как ранее она выступала на территории России.

Окончательное решение об участии MARUV в Евровидение-2019 будет принято в ближайшие два дня, так как певица должна ответить на вопросы, связанные с её выступлениями в России, об этом заявила представитель украинской телерадиокомпании Александра Кольцова.

В голосовании второе место заняла группа Freedom jazz, на третьем – группа KAZKA.

В финале национального отбора разгорелся скандал по поводу принадлежности Крыма, так две сёстры Анна и Мария Опанасюк - дуэт Anna Maria не ответили на вопрос телеведущего Сергея Притулы, который уточнил у девушек, не боятся ли они участвовать в отборе, так как их мать работает в правительстве Крыма. Ведущий заявил, что намерен спросить у представительниц дуэта, «чей Крым», и этот вопрос должен был загнать девушек в тупик, так как, независимо от их ответа, пострадала бы либо их карьера, либо их матери.

Сёстры расплакались и после в интервью рассказали, что их подвергают травле, так как место их рождения – Крым. Несмотря на то, что они, по их словам, украинские певицы и никогда не выступали в России.

Победительница Евровидения-2016 Джамала, которая на отборе была членом жюри, заявила, что не может судить выступление дуэта, так как тот исполнитель, который представляет Украину, должен отвечать за всех.

В этом году песенный конкурс Евровидение пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая, от России на конкурс поедет певец Сергей Лазарев.