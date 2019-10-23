23.10.2019, 18:47
Премия «Русский Букер» прекратила существование из-за отсутствия финансирования
ИА «Ореанда-Новости». Одна из старейших независимых литературных премий «Русский Букер» прекратила своё существование из-за того, что не нашли спонсора, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что спонсора искали до этого лета, однако безуспешно. В итоге премия была вынуждена закрыться из-за того, что нет денег на аренду офиса и текущие затраты.
Последний раз премия вручили в 2017 году. Её тогда получила Александра Николаенко за роман «Убить Бобрыкина. История одного убийства». После этого премия была приостановлена из-за того, что не было найдено финансирование.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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