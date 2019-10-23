ИА «Ореанда-Новости». Одна из старейших независимых литературных премий «Русский Букер» прекратила своё существование из-за того, что не нашли спонсора, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что спонсора искали до этого лета, однако безуспешно. В итоге премия была вынуждена закрыться из-за того, что нет денег на аренду офиса и текущие затраты.



Последний раз премия вручили в 2017 году. Её тогда получила Александра Николаенко за роман «Убить Бобрыкина. История одного убийства». После этого премия была приостановлена из-за того, что не было найдено финансирование.