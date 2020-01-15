Рене Зеллвегер сказала, что очень любит эту героиню. Она назвала ее "просто лучшей" и заявили, что с удовольствием снялась бы в продолжении этой картины.Зеллвегер сказала, что ей известно о том, что писательница уже написала книгу про Бриджит Джонс, поэтому вполне возможно то, что по ней вскоре будет снят фильм.