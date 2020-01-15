15.01.2020, 07:26
Рене Зеллвегер заявила о своем желании снова исполнить роль Бриджит Джонс
ИА «Ореанда-Новости». Актриса из США Рене Зеллвегер заявила, что желает снова примерить на себя образ Бриджит Джонс, персонажа произведений писательницы Хелен Филдинг. Слова Зеллвегер приводит People.
Рене Зеллвегер сказала, что очень любит эту героиню. Она назвала ее "просто лучшей" и заявили, что с удовольствием снялась бы в продолжении этой картины.
Актриса отметила, что для того, чтобы проект состоялся, необходимо, чтобы на его производство дала согласие писательница Хелен Филдинг.
Зеллвегер сказала, что ей известно о том, что писательница уже написала книгу про Бриджит Джонс, поэтому вполне возможно то, что по ней вскоре будет снят фильм.
Рене Зеллвегер сказала, что очень любит эту героиню. Она назвала ее "просто лучшей" и заявили, что с удовольствием снялась бы в продолжении этой картины.
Актриса отметила, что для того, чтобы проект состоялся, необходимо, чтобы на его производство дала согласие писательница Хелен Филдинг.
Зеллвегер сказала, что ей известно о том, что писательница уже написала книгу про Бриджит Джонс, поэтому вполне возможно то, что по ней вскоре будет снят фильм.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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